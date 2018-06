Vakbonden bezorgd over veiligheid in Alphense gevangenis

ALPHEN AAN DEN RIJN - Vakbond FNV Overheid en Justitievakbond Juvox maken zich zorgen over de veiligheid in de gevangenis in Alphen aan den Rijn. 'Als de werkdruk hoog is en het ziekteverzuim hoog, dan zijn afdelingen niet goed gevuld en dat gaat ten koste van de veiligheid', zegt FNV-bestuurder Yntse Koenen.

Koenen noemt het 'waardeloos' hoe het er op dit moment aan toe gaat in de gevangenis in Alphen. Het ziekteverzuimcijfer ligt op 10 procent, waardoor de bezetting ver onder de maat is. Volgens gedetineerden lopen er twee bewaarders op afdelingen, waar dat er eigenlijk vier moeten zijn.

De FNV-bestuurder baalt van de ingehuurde beveiligers die de gaten in de bezetting moeten vullen: 'Je moet hier elkaars leven kunnen redden, je hebt een vertrouwensband nodig binnen een team. En dat kan niet als mensen er tijdelijk zitten.' Marcel Smit van justitievakbond Juvox maakt zich zorgen: 'We zien een toename van het aantal incidenten en de bezetting is aan de magere kant.'



Ingehuurde beveiligers niet gescreend

Smit legt uit dat er naast de onervarenheid van de tijdelijke krachten, nog een risico is: 'De ingehuurde beveiligers worden niet periodiek gescreend. Je weet niet wat je binnenhaalt.' Volgens Koenen is het personeelstekort een logisch gevolg van alle bezuinigingen: 'Er is jarenlang beknibbeld en beknepen op de budgetten. Personeel is gehaast, het is de hele dag rennen, daar moeten we echt wat aan doen.'

Justitie laat weten dat er het afgelopen jaar verschillende maatregelen zijn genomen om de veiligheid te verbeteren en de werkdruk te verlagen, zoals aanpassingen in de roosters. Verder zegt een woordvoerder: 'Alphen is momenteel bezig met een wervingscampagne. Er is half mei een wervingsdag geweest, waar meer dan 100 kandidaten zich hebben gemeld.'



Vaste dienst

De FNV vindt het een beter idee om de ingehuurde beveiligers op te leiden en in vaste dienst te nemen. Verder vindt de FNV dat er structureel geld bij moet. Volgens justitievakbond Juvox is afdelingen sluiten de snelste oplossing. En tijdelijk personeel moet net als vast personeel om de zoveel tijd gescreend worden, zegt Smit. 'Want er zal maar wat gebeuren, dan heb je Den Haag op je dak…'