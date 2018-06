Gedetineerden gevangenis Alphen aan den Rijn: 'Het gaat hier uit de hand lopen'

ALPHEN AAN DEN RIJN - Gedetineerden die vast zitten in Alphen aan den Rijn trekken aan de bel over de veiligheid in de gevangenis. Er lopen te weinig gekwalificeerde bewaarders rond, er wordt geen zorg verleend aan mensen die dat nodig hebben en het gaat vaak mis met medicatie. 'Het gaat hier nog eens goed uit de hand lopen', schrijft een gevangene in een brief aan Omroep West.

Het ziekteverzuimcijfer in de gevangenis in Alphen aan den Rijn lag de afgelopen twee jaar op gemiddeld 10 procent. De gaten in de roosters worden gevuld met ingehuurde beveiligers. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid zitten zij op statische posten, bijvoorbeeld bij de ingang achter de balie, en hebben ze geen dagelijks contact met gedetineerden. Bewaarders en gedetineerden vertellen een heel ander verhaal.

Omroep West sprak met twee ex-gedetineerden en kreeg brieven van meerdere gevangenen in Alphen aan den Rijn. Eén van hen schrijft: 'Er werken hier bewaarders die totaal niet geschikt zijn om hier te werken. Het zijn meer beveiligers, die kleding dragen ze ook. Er is veel te weinig personeel inzetbaar. Het zijn mannen die niet gewend zijn om met criminelen om te gaan. Het gaat hier nog eens goed uit de hand lopen, met alle gevolgen van dien.'



Twee bewaarders op 48 gevangenen

Ex-gedetineerde Nick bevestigt dat er te weinig personeel rondloopt: 'Bij ons op de afdeling, met 48 gedetineerden, liepen twee bewaarders en een beveiliger. Ik zat op een Extra Zorgvoorziening (EZV). Volgens mij moeten daar vier bewaarders aanwezig zijn, maar er liepen er dus echt maar twee.' Op een EZV heeft het personeel vaker dan op een reguliere afdeling individuele contacten met gedetineerden. Volgens justitie is de EZV in Alphen uitgerust zoals het hoort.

Volgens Nick en een andere ex-gedetineerde is daar geen sprake van: 'Er zitten mensen die extra zorg nodig hebben, die niet zelf uit hun bed kunnen of kunnen plassen. Daar wordt niks mee gedaan. Gedetineerden die het zielig vinden, gaan die mensen wassen of schoonmaken.' Een gevangene schrijft: 'Het personeel kan de vragen die je hebt maar met drie woorden beantwoorden en dat is 'weet ik niet'. Dus je kan alles zelf uitzoeken.'



Medicatiefouten

De gedetineerden klagen in hun brieven over de vele medicatiefouten die worden gemaakt. 'Medicatie wordt zomaar stopgezet, zonder overleg.' Een ander schrijft: 'Na het oproepen van de medische dienst heb ik meer dan een week moeten wachten en vervolgens krijg ik verkeerde medicatie op de verkeerde tijd.'

Volgens ex-gevangene Nick wordt er met klachten niets gedaan: 'De directeur probeert je af te kopen met een belkaartje of een pakje shag om je klacht in te trekken.'



23 uur op cel

Volgens Nick en de gedetineerden die hun verhaal op papier hebben gezet, is er nog veel meer mis in Alphen. Ze zitten onterecht in het huis van bewaring (hvb) in plaats van in het minder strenge gevangenisgedeelte vanwege het personeelstekort. 'Als je in voorarrest zit en nog verdachte bent, dan kom je in het hvb. Daar zit je 23 uur op cel. Zodra je je straf hebt gehoord, hoor je naar de gevangenis te gaan. Daar mag je sporten, koken en werken. Wij waren afgestraft, maar bleven in het hvb, want er was geen plek in de gevangenis', vertelt Nick.

In het huis van bewaring wordt er niet aan resocialisatie gewerkt. Een gevangene schrijft: 'Ik zit nu 5 weken, 5 dagen in de week, 23 uur achter de deur. Ik begin behoorlijk gek te worden en daar wordt je gedrag niet beter van.' Een ander klaagt over het gebrek aan begeleiding op de EZV: 'Ik heb nog geen enkel mentor- of intakegesprek gehad. En er is geen arbeid dus je zit op luchten na bijna de hele dag achter de deur.'



Veel agressie

Volgens Nick is de sfeer slecht achter de muur in Alphen aan den Rijn. 'Er is heel veel agressie. En er kan heel wat gebeuren in de gevangenis.' Een gedetineerde schrijft: 'Ik heb in 20 jaar al in een aantal PI's gezeten, maar wat ik hier meemaak is echt te gek voor woorden.'

Justitie kan zich niet vinden in het geschetste beeld. Ze adviseren de gedetineerden hun klachten door te geven aan het personeel of het afdelingshoofd.