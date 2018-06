Advocaten: 'Veiligheid komt onder druk te staan door personeelstekort gevangenis'

ALPHEN AAN DEN RIJN - Gevangenissen in het hele land zijn soberder geworden en moeten het met minder personeel doen. De gevangenis in Alphen aan den Rijn steekt er volgens advocaten in de regio bovenuit. Advocaat en lid van de Raad van de Orde Hendrik Sytema is bezorgd: 'Veiligheid is iets wat onder druk komt te staan door dit soort personeelstekorten.'

Het ziekteverzuimcijfer in de gevangenis in Alphen aan den Rijn lag de afgelopen twee jaar op gemiddeld 10 procent. Het personeelstekort is torenhoog en dat merkt advocaat Hendrik Sytema bijvoorbeeld aan de fouten die gemaakt worden bij het vervoer van verdachten naar de rechtbank: 'Gedetineerden uit Alphen komen veel te laat of niet, of er wordt een heel ander persoon aangevoerd. Waarschijnlijk door het personeelstekort.'



Gevangenisafdeling vol

Advocate Francoise Engels bevestigt dat er 'best wel wat dingen mis gaan in Alphen'. Volgens advocaat Peter Spaargaren heeft de gevangenisafdeling in Alphen aan den Rijn zo weinig personeel, dat afgestrafte gedetineerden niet door kunnen schuiven. Ze blijven hangen in het huis van bewaring (hvb) waar het regime veel strenger is. In het hvb wordt er niet aan de resocialisatie van gedetineerden gewerkt.

Advocaat Sytema vindt het geen goede zaak dat gevangenen in het hvb blijven: 'De terugkeer in de maatschappij vindt plaats in de gevangenis met verloven, met meer vrijheden. Als dat stokt of te laat begint, dan komt iemand uiteindelijk op straat te staan zonder daar begeleiding bij te hebben gehad.'



Agressie en frustratie

Meerdere advocaten horen van hun cliënten in Alphen dat ze langer in hun cel zitten. 'Er is geen personeel dat kan zorgen voor de sport, recreatie of andere activiteiten.' Volgens Sytema is dat zorgelijk: 'Dan krijg je problemen met agressie, frustratie en dat heeft zijn weerslag op de sfeer in een inrichting. Dus dat is wel degelijk erg.'

De Raad van de Orde van advocaten kan in overleg met het Openbaar Ministerie, de rechtbank of de directie van een inrichting over bepaalde misstanden. Maar Sytema ziet daar geen oplossing in: 'Het zal vanuit het ministerie moeten komen dat er voor een oplossing wordt gezorgd. Waarschijnlijk in de financiële sfeer.'

