Brand na blikseminslag in woning Blikseminslag veroorzaakt kleine brand in Leiden. (Foto: Bart van der Lans) Brandweermannen inventariseren schade aan Schubertlaan. (Foto: Bart van der Lans)

LEIDEN - Bij een huis aan de Schubertlaan in Leiden is donderdag bliksem ingeslagen. Het dak van de woning stond korte tijd in brand, maar het vuur kon door de brandweer snel worden geblust. Er zijn geen gewonden gevallen.

Een brandweerwoordvoerster bevestigt dat de bliksem insloeg bij een hoekhuis met plat dak, zoals op foto's te zien is. Door de blikseminslag is er schade aan het huis ontstaan. Hoeveel schade kan de woordvoerster niet zeggen.