Pauline Krikke spreekt 'duidelijk' en wint tweede prijs voor taalgebruik Pauline Krikke, burgemeester van Den Haag. (Foto: Roel Rozenburg)

DEN HAAG - Burgemeester van Den Haag Pauline Krikke is tweede geworden bij de Duidelijke Taalprijs. Dat is een onderscheiding van het Taalcentrum van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Jaarlijks neemt dat publieke personen uit een bepaalde beroepsgroep onder de loep en beoordeelt de genomineerden op onder meer hun verstaanbaarheid, levendigheid en media-optredens.

Krikke behaalt met haar taalgebruik dus de tweede plaats, achter de Utrechtse burgemeester Jan van Zanen. De jury van de taalprijs prijst Krikke voor 'het vermijden van complexe uitingen'. Verder beoordeelt de jury dat zij 'haar informatie goed weet te verduidelijken door het gebruik van voorbeelden en vergelijkingen'. Een kritiekpunt is dat Krikke soms 'te weinig gebruik maakt van concrete woorden'.