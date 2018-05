Deel dit artikel:











Leidse hoogleraar wint miljoen voor onderzoek naar buitenaards leven Ewine van Dishoeck krijgt een miljoen dollar voor onderzoek naar buitenaards leven | Foto: ANP

LEIDEN - De Leidse hoogleraar Ewine van Dishoeck krijgt een prijs van één miljoen dollar van de Noorse Academie van Wetenschappen en Letteren. De professor moleculaire astrofysica doet onderzoek dat belangrijk is om uit te vinden of leven op andere planeten mogelijk is. De Noorse koning reikt de prijs op dinsdag 4 september in Oslo uit.

'Ewine Van Dishoeck levert met waarnemingen, theorie en experimenten een belangrijke bijdrage aan de kennis over zogeheten interstellaire wolken, grote gas- en stofwolken die de geboorteplaatsen zijn van planeten en sterren', legt de Leidse universiteit uit op de eigen site. Tekst loopt door na Tweet.



Van Dishoeck onderzocht ook waterreservoirs in de voorlopers van planetenstelsels en de waterdamp rond jonge sterren. 'Dat levert informatie op over de herkomst van het water op aarde.' Tekst loopt door na Tweet.



Begrip van het bestaan

De Kavli-prijs gaat telkens naar wetenschappers die ons begrip van het bestaan vergroten. 'Van Dishoecks onderzoek heeft vrijwel ieder aspect van de astronomie veranderd', aldus jurylid Robert Kennicutt. Tekst loopt door na Tweet.



