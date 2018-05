Hilbrand Nawijn: 'Zoetermeer krijgt nieuwe trekpleister voor jong en oud'

ZOETERMEER - Zoetermeer krijgt binnen vier jaar een zwembad, dit staat in het nieuwe coalitieakkoord. Volgens fractievoorzitter Hilbrand Nawijn van LHN/Hart voor Zoetermeer wordt dit jaar nog de locatie voor het zwembad bepaald en wordt volgend jaar begonnen met de bouw.

In 2012 besloot de gemeente Zoetermeer Aquapark Het Keerpunt te verkopen om kosten te besparen. Een jaar later werd de verkoop afgerond. 'Dat is eigenlijk een foute beslissing geweest, geeft Nawijn toe in de talkshow FRITS! van Omroep West.

De andere tafelgast en musicalster René van Kooten woont al tientallen jaren in Zoetermeer en noemt het belachelijk dat de stad geen zwembad heeft. Fractieleider Hilbrand Nawijn belooft aan de Zoetermeerders dat 'voor het vierde jaar van het college het zwembad klaar moet zijn'. Het buitenbad van Het Keerpunt ging vorig jaar definitief dicht, na jarenlang gedoe.



Den Haag

Niet alleen in Zoetermeer staat een nieuw te bouwen zwembad hoog op de politieke agenda. In Den Haag wil het nieuwe college een buitenbad bij het zwembad Zuiderpark.

