Kinderen voelen college aan de tand: 'Kan het korter en bondiger?' Leids college en groep van Lucas van Leyden basisschool samen op de foto | Foto: Omroep West

LEIDEN - Ruim een kwartier is de persconferentie van het nieuwe college in Leiden onderweg, als burgemeester Henri Lenferink tot de orde werd geroepen. Of de beantwoording niet wat korter en bondiger kan? Even wordt er smakelijk gelachen. Maar Lenferink kan de vraag wel waarderen, want in de Leidse raadszaal zijn daar inderdaad afspraken over gemaakt. En dat was hij zelf even vergeten.

Het is een opmerkelijk moment tijdens de bijzondere persconferentie, die deze keer speciaal gehouden wordt voor de leerlingen uit groep 7 van de Leidse basisschool Lucas van Leyden. Ze hebben zich goed voorbereid, want de meest uiteenlopende onderwerpen komen voorbij: armoede, onderwijs, openbaar vervoer, sport. En, hoe kan het ook anders: speeltuinen. Niet alleen de leerlingen nemen het onderonsje serieus. Ook de burgemeester en de wethouders antwoorden naar eer en geweten. En soms moeten ze ook het antwoord schuldig blijven. Zoals wethouder Marleen Damen, die geconfronteerd wordt met een vraag over het opknappen van een speeltuin in de Prinsenstraat. Ter plekke belooft ze dat ze het gaat uitzoeken.

Spannend of eng? Vooraf vinden de leerlingen van groep 7 het best wel spannend om vragen te stellen. Niet omdat het nou burgemeester en wethouders zijn, maar omdat ze het eng vinden om voor een hele grote groep mensen te staan. Maar dat gevoel verdwijnt snel als de persconferentie is begonnen. En dus komt bijna iedereen aan de beurt. Ook al komt daar soms een spiekbriefje aan te pas. Na afloop reageren de meeste kinderen enthousiast. Ze vinden het leerzaam en een enkeling ziet zichzelf later de politiek in gaan. Ook al vinden sommige leerlingen het ook wel saai. 'Soms praatten ze lang door en begreep ik er niks meer van. Kregen we geen antwoord meer op de vraag die we eigenlijk stelden, omdat ze helemaal afdwaalden.' LEES OOK: Leidse coalitie laat links geluid horen