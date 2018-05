Huisarts wil in gevangenis werken, maar stuit op 'starre' regels

HAZERSWOUDE-RIJNDIJK - Een 67-jarige huisarts uit Hazerswoude-Rijndijk hoopt dat de Raad van State hem alsnog een kans geeft om nog vijf jaar zorg aan gedetineerden in de gevangenis in Alphen aan den Rijn te geven. Dat bleek donderdag tijdens een rechtszaak in Den Haag.

Gerard Veldt heeft dertig jaar ervaring als huisarts en wilde in zijn laatste werkzame jaren nog iets nuttigs doen door zich als uitzendkracht in de Alphense gevangenis in te zetten voor de gezondheid van gedetineerden. Tot zijn verbijstering weigerde de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) hem als huisarts te herregistreren. Veldt werkt namelijk alleen nog als arts in detentiecentra en niet meer in een huisartsenpraktijk.

De RGS stelt nu eenmaal als regel dat een dokter alleen maar als huisarts geregistreerd mag worden als hij minimaal acht uur per week in een reguliere huisartsenpraktijk werkt. Dat Veldt al dertig jaar ervaring als huisarts heeft en zelfs een opleiding justitiële geneeskunde heeft afgerond, doet voor de RGS niet ter zake. Regels zijn regels, zo redeneerde de RGS-woordvoerster tijdens de rechtszaak.



Typen patiënten

Veldt, het uitzendbureau voor artsen die in justitiële instellingen werken, én de Alphense gevangenis snappen niet waarom de RGS zich zo star opstelt. Volgens de RGS is de acht uur reguliere huisartsenpraktijk nodig om ervaring te houden met alle mogelijke typen patiënten. Immers, in de gevangenis waar Veldt werkt zitten alleen mannen die meestal specifieke gezondheidsklachten hebben. Geen vrouwen, geen kinderen.

Volgens Veldt is het onzin om op zijn leeftijd nog zo strak aan die registratieregel te houden. 'Er zijn zat mannelijke huisartsen in huisartsenpraktijken waar zij ook alleen nog mannelijke patiënten zien, omdat de vrouwelijke patiënten voor gynaecologische problemen liever een vrouwelijke dokter willen. Het klopt dat mijn patiënten vaak specifieke klachten hebben, omdat een deel verslaafd is aan drugs en alcohol. Verder hebben veel gedetineerden psychische klachten en last van persoonlijkheidsstoornissen. Maar dat betekent niet dat ik geen huisarts meer ben.'



Principestrijd

In ieder geval wil Veldt nog vijf jaar als huisarts in de Alphense gevangenis werken en daar een bijdrage aan de gezondheid van gedetineerden te leveren. Hij heeft op zijn leeftijd geen zin meer om ook nog eens acht uur per week in een huisartsenpraktijk te werken.

Volgens Veldt is het voor hem nu een principestrijd tegen de 'starre' bureaucratische regels van de RGS. Volgens hem kampen veel meer huisartsen met dit soort registratieproblemen. 'Alleen ik ben doorgegaan tot de Raad van State', aldus Veldt. De Raad doet binnen enkele weken uitspraak.

