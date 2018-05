Examenstress en hanenpootjes tot in de late uurtjes voor docenten

ZOETERMEER - De examens zijn dan wel voorbij voor scholieren, voor de leraren nog niet. Veel docenten zitten deze weken tot 's avonds laat duizenden examens na te kijken van hun leerlingen. Het privéleven van deze leraren is even ver te zoeken, want voor de meesten gaat ook het 'gewone' schoolwerk gewoon door. 'Het is een drukke periode. Ik was blij met drie vrije dagen op rij, zodat ik veel examens kon doornemen. Maar ik heb ook drie kinderen en die moeten het nu met wat minder aandacht van papa doen', zegt Arnout van Koeveringe, docent geschiedenis en examencoördinator op het Picasso Luceum in Zoetermeer.

De grootste bulk examens is inmiddels al nagekeken. Maar nu komt de zogenaamde tweede correctie: het controleren van de nagekeken examens van andere scholen in het land. 'Ik heb 3720 vragen wiskunde nagekeken, van 155 leerlingen', aldus Marianne Kousen, docent van het Picasso Lyceum in Zoetermeer.

'Ik kan ze inmiddels wel dromen, ja', voegt ze daar lachend aan toe. 'Ik plan mijn nakijkwerk meestal tot een uur of half elf, maar met dat warme weer hield ik dat niet altijd vol en werd het half tien of tien uur.' Sommige docenten vinden de stress wel meevallen, zoals docent natuurkunde Jaap Meijbloem. 'Er vallen ook wat lessen van eindexamenkandidaten weg, dus is er meer tijd om de examens na te kijken.'



Handschrift

Het handschrift van sommige leerlingen zorgt wel voor lange nakijksessies. 'Soms moet ik het drie of vier keer opnieuw lezen om te weten wat er staat. Meisjes schrijven meestal wel netjes, maar bij sommige jongens hoop ik maar dat ik het goed heb begrepen. En daarna is het nog afwachten of de tweede docent van de andere school het kan lezen.'

Maar de leraren klagen niet. Het is nu even doorpakken maar daarna hebben ze zes weken vakantie. Kousen: 'Ik hoop dat ze allemaal hun diploma halen. Dan weten we tenminste waar we het voor gedaan hebben.'

