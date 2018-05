Onderzoek naar dood Paul Selier (39) nog in volle gang

DEN HAAG - Het onderzoek naar de dood van Hagenaar Paul Selier (39) is nog in volle gang. Dat blijkt uit een gesprek dat het Openbaar Ministerie donderdag had met de advocaat van de nabestaanden, Richard Korver. Beide partijen willen weinig kwijt over de inhoud van het gesprek.

Volgens het Openbaar Ministerie was het een 'prima gesprek', waarin aanvullende vragen zijn gesteld. Advocaat Richard Korver laat weten dat hij geen mededelingen doet over de zaak. Het OM verwacht dat het nog weken tot maanden duurt, voordat er nieuws komt in de zaak.

Paul Selier wordt in februari aangehouden in Waddinxveen door twee agenten. 37 seconden van de arrestatie worden gefilmd. Eén agent gaat bovenop de Hagenaar zitten en geeft Selier een paar stompen in zijn zij. De Hagenaar laat zich moeilijk controleren, zo is te zien op de beelden. Hij schreeuwt iets onverstaanbaars. Paul Selier overlijdt na zijn aanhouding, de Rijksrecherche start een onderzoek. Selier zit in de autohandel, anderen kennen hem van zijn haringkar waarmee hij in het centrum van Den Haag stond. Hij laat een vrouw en twee kinderen, een zoon en een dochter, achter.



'Verzet bij arrestatie'

Zo'n anderhalf uur voor zijn dood komen de agenten aan op de Oude Dreef in Waddinxveen. Volgens getuigen zit Selier daar in zijn auto, die midden op de weg staat. Hij schreeuwt en slaat op zijn stuur. Een ander ziet hem naast de auto zitten op zijn knieën. Als de agenten aankomen, roepen ze dat hij op zijn buik moet gaan liggen. 'Toen hij dat niet deed gooiden ze hem op de grond'.

Diezelfde ochtend wordt de familie van Selier ingelicht. Volgens hen krijgen ze te horen dat 'Paul zich verzette tegen zijn arrestatie en toen in elkaar zakte'. Ze zijn geschokt door zijn dood en door het filmpje dat opduikt. De familie wil dat de onderste steen bovenkomt.



'Te vroeg voor conclusies'

Verschillende deskundigen laten zich in de media uit over het filmpje van de aanhouding. Volgens politiewetenschapper Jaap Timmer is het te vroeg om conclusies te trekken basis van het filmpje dat 37 seconden duurt. 'We moeten niet ongeduldig zijn en binnen een paar uur na zo'n incident een oordeel willen vellen.'

Misdaadverslaggever Peter R. de Vries is van mening dat de politie 'veel heeft uit te leggen', over wat er in het filmpje te zien is. Hij noemt de beelden: 'zeer verontrustend.' Ook vrienden en familie van Selier roeren zich. Zo organiseert de Haagse volkszanger John Medley een protest tegen politiegeweld op het Haagse Malieveld. Al is er op dat moment niet duidelijk of dat een rol speelt bij de dood van Selier.



Cocaïne in bloed Selier

Ondertussen is er sectie gedaan op het lichaam van Selier. Maar een voorlopig rapport biedt geen uitkomst over zijn doodsoorzaak. Bij dat onderzoek vindt de patholoog wel 'bloeduitstortingen en oppervlakkige huidbeschadigingen'. 'Maar daar is Selier niet aan overleden', zegt het Openbaar Ministerie (OM). 'Ook zijn er geen aanwijzingen voor geweld op de hals en zijn er geen breuken vastgesteld.'

Er is meer onderzoek nodig om er achter te komen hoe Selier is overleden. Ook zijn bloed wordt bekeken. En daarin vinden onderzoekers cocaïne. Het is niet bekend hoeveel en ook niet wat het voor invloed heeft gehad. Ook dat moet verder onderzocht worden. Volgens het AD gebruikt Selier al jaren geregeld drugs en was hij bekend bij de politie 'als cokegebruiker die regelmatig doorslaat.'