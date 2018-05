Gedoe over laadpalen voor elektrische auto's: 'Het lijkt wel positieve discriminatie'

WESTLAND - Ze schieten als paddestoelen uit de grond: laadpalen voor elektrische auto's. Hoe kun je tegen milieuvriendelijk autorijden zijn, kun je je afvragen. Misschien word je dat wel als je 's avonds in je wijk altijd rondjes moet rijden voor een parkeerplekje, terwijl de parkeerplaats bij de laadpaal voor je deur leeg is.

Het overkomt bewoners van de Kruisbalk in Wateringen, waar energiebedrijf Engie deze week een laadpaal plaatste. 'Alles prima met elektrisch rijden, maar het lijkt er wel op of elektrische auto's positief worden gediscrimineerd', zegt omwonende Otto Jongmans. Hij zou graag gezien hebben dat de gemeente de straatbewoners per brief had geïnformeerd. 'Er is in de wijk genoeg ruimte, maar niet hier in de straat.'

Voor de plaatsing van een laadpaal is een verkeersbesluit van de gemeente nodig. Een vrouw uit de straat maakte bezwaar, maar niet op de juiste manier, waardoor de gemeente het niet in behandeling heeft genomen. Buurtbewoners weten nog niet of ze een zaak zullen aanspannen. 'Uiteindelijk komt die paal er toch wel met een nieuwe procedure', zegt Jongmans.



Kruisteken

In de gemeente Westland worden alleen al dit jaar 110 nieuwe palen geplaatst. Daarvoor is een contract gesloten met energiebedrijf Engie. Iedereen met een elektrische auto zonder eigen parkeerplaats heeft recht op een laadpaal binnen een straal van 250 meter. Engie gaat daarbij voortvarend te werk. In de blauwe parkeerzone aan de Hoofdstraat in De Lier is onlangs een kruisteken met de letters 'LP' (laadpaal) aangebracht op de stoep.

Engie doet dat om plekken te markeren waar laadpalen zijn gepland. Ondernemers zagen de bui al hangen, een gewilde parkeerplek voor de snelle boodschap, zou verloren gaan. Ze zijn naar de gemeente gestapt waar bleek dat er helemaal geen benodigd verkeersbesluit was genomen voor deze plek. Daarop is afgezien van plaatsing. Ondernemers zijn nu met de gemeente in overleg over een locatie die wel op draagvlak kan rekenen.



Opheldering

D66 Westland wil opheldering van de gemeente over het beleid rond laadpalen. 'Wij zijn heel erg voor de overgang naar elektrisch rijden, maar de vraag is hoe de communicatie naar bewoners plaatsvindt en of mensen er invloed op kunnen hebben.'

De ene plek wordt overigens meer gebruikt dan de andere. Maar gemiddeld genomen worden plekken gedurende ongeveer de helft van de tijd bezet.

