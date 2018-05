EK-observatiewedstrijd op manege De Prinsenstad in Delft: ‘Ik moet knalhard zijn in mijn oordeel’

DEN HAAG - Topsport op manege De Prinsenstad tijdens het Concours Delft. De manege langs de A13 is de komende tien dagen het toneel van de paarden- en ponysport voor amateurs en nationale ruiters. Donderdag is een spannende dag voor de dressuurjeugd want bondscoaches Alex van Silfhout en Monique Peutz zijn in Delft om te bekijken welke combinaties kans maken om deze zomer mee mogen naar de Europese Kampioenschappen in Frankrijk.

Op het terrein van manege De Prinsenstad wordt donderdag een observatiewedstrijd gehouden voor de beste Nederlandse ruiters en amazones onder de 25 jaar. 'De naam zegt het al, wij observeren de ruiters om te kijken waar ze op dit moment sportief gezien staan', legt bondscoach Van Silfhout uit. 'Het is een meetmoment voor ons en geeft ons belangrijke informatie die we gebruiken om onze teams die meegaan naar het EK samen te stellen.'

Van Silfhout is streng in zijn oordeel. 'Uiteindelijk is het topsport en dat betekent dat ik knalhard in mijn observatie moet zijn', zegt hij. Het is belangrijk dat zowel dier als ruiter de mentale druk aan kunnen want het is niet meer vrijblijvend een wedstrijdje rijden, het is topsport. En natuurlijk gaat het in sommige gevallen om kinderen, maar de prestatie telt. Alleen de besten gaan mee naar Frankrijk.'



Extra mogelijkheden

De observatiewedstrijd wordt bij manege De Prinsenstad gehouden omdat die de juiste faciliteiten heeft. Van Silfhout: 'We kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van twee rijbanen. Dat geeft ons extra mogelijkheden.'

Jordy Duijndam van manege De Prinsenstad en de Stichting Concours Delft, geeft graag ruimte aan deze wedstrijd. 'Het is mooi dat we voor deze wedstrijd gevraagd zijn', zegt hij. 'We zijn er als manegebedrijf naartoe gegroeid om dit soort wedstrijden te faciliteren. Want manege De Prinsenstad heeft een mooie accommodatie, ook los van het concours.'





Grand Prix

Dat concours is de laatste jaren uitgegroeid tot een paardensportevenement van elf dagen. Duijndam: 'Dat is best bijzonder want de meeste concoursen zijn hooguit drie dagen. Maar wij wilden iedereen de kans geven om deel te nemen aan de verschillende rubrieken. Dat varieert van pony- en paardenspringen tot zelfs 1,40 meter en dressuur vanaf de laagste- tot het hoogste niveau Grand Prix.'

Het concours vergt veel voorbereiding. En daar werkt iedereen van het familiebedrijf dat manege De Prinsenstad is aan mee. 'Daar zijn we bijna het hele jaar mee bezig', legt Duijndam uit. 'De eerste tijd gaat het om kleinere dingen maar de weken voor en tijdens het concours zijn we bijna dag en nacht bezig. En met 'we' bedoel ik de hele familie Duijndam, onze medewerkers en vrijwilligers.' Het concours is nog tot en met zondag 10 juni.