Deel dit artikel:











'Koopje': 320.000 euro voor grootste zoetwaterparel ter wereld Het veilingbedrag voor parel 'De Slapende Leeuw'. (Foto: Omroep West)

DEN HAAG - De Slapende Leeuw, de grootste zoeterwaterparel ter wereld, heeft 320.000 euro opgebracht op een veiling van het Venduehuis in Den Haag. Dat is minder dan vooraf werd verwacht. De circa 300 jaar oude, 120 gram zware en zeven centimeter lange parel was op een waarde van tussen de 340.000 en 540.000 euro geschat.

De veiling duurde minder dan anderhalve minuut. Het startbedrag was 300.000 euro, over de koper is alleen bekendgemaakt dat hij uit Japan komt. De parel kon maandag voor het laatst bezichtigd worden, voordat hij onder de hamer ging. De parel, waarvan de naam verwijst naar de vage vorm van een dier, werd in 1765 door een VOC-koopman vanuit China naar Batavia gebracht. Illegaal, want parels van dat formaat waren eigendom van de Chinese keizer.

Te koop Na vele omzwervingen door Europa belandde de parel vier generaties in een Amsterdams juweliersgeslacht. Het in 1979 opgerichte Amsterdams Parel Genootschap bood hem nu te koop aan. Het genootschap is tevreden met de verkoop en is verheugd dat de parel na veertig jaar een nieuwe bestemming krijgt. 'Het is alsof je een kind loslaat. Je wilt weten dat het veilig aankomt.'