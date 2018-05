Personeel Arriva legt dinsdag werk neer voor betere cao

ALPHEN AAN DEN RIJN - Chauffeurs van streekvervoerder Arriva leggen aanstaande dinsdag het werk neer. Dat heeft de FNV donderdag aangekondigd. Met deze staking wil de FNV betere werkomstandigheden voor het personeel in het streekvervoer afdwingen.

Arriva rijdt in de regio's Leiden, Duin- en Bollenstreek, Alphen aan den Rijn, Gouda en de Krimpenerwaard. Paula Verhoef, FNV-bestuurder op het gebied van streekvervoer, noemt het 'onvoorstelbaar' dat de staking er weer van moet komen. 'Ze doen net alsof we gouden bergen vragen. Terwijl we vragen om eens in de drie uur even vijf minuten pauze. Hoe ingewikkeld is dat?'

Ook in Overijssel en Flevoland leggen buschauffeurs dinsdag het werk neer. Begin mei verzamelden duizenden stakende buschauffeurs zich op het Malieveld in Den Haag tijdens een 48-uursstaking. Omdat de FNV toen geen gehoor kreeg van de werkgevers, gaan de stakingen gespreid het land door.

LEES OOK: Buschauffeurs sluiten aan bij FNV-demonstratie in Den Haag