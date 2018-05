Deel dit artikel:











Handbalsters naar EK na winst op Wit-Rusland Blijdschap bij Danick Snelder. (Foto: Orange Pictures)

PIJNACKER - De Nederlandse handbalsters hebben zich verzekerd van deelname aan het EK in december in Frankrijk. Het team van bondscoach Helle Thomsen, met onder meer Danick Snelder uit Pijnacker, haalde de benodigde twee punten binnen met een krappe zege van 29-28 in Minsk op Wit-Rusland. Oranje speelt zaterdag in Almere de laatste groepswedstrijd tegen Kosovo, maar die wedstrijd doet voor de kwalificatie niet meer ter zake.

Het Nederlands team miste in Minsk een flink aantal vaste waarden. Yvette Broch uit Monster, Estavana Polman, Lois Abbingh en Angela Malestein waren er door blessures niet bij. De gemankeerde ploeg hield onder aanvoering van spelbepaler Nycke Groot stand tegen de Wit-Russinnen, al ging het niet even vlekkeloos.

De thuisploeg wist aardig bij te benen, maar bleek uiteindelijk niet opgewassen tegen de nummer drie van het WK vorig jaar in Duitsland én de winnaars van het zilver bij het EK van 2016 in Zweden. Oranje leidde bij rust met 16-13, bouwde die marge in de tweede helft eerst nog uit, maar liet in de slotfase Wit-Rusland nog gevaarlijk terugkomen. LEES OOK: Boegbeeld van handbalvrouwen Pearl van der Wissel (34) stopt