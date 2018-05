Gemeente Den Haag plaatst twee camera's bij meermaals vernielde tempel

DEN HAAG - De gemeente Den Haag heeft donderdag de twee beloofde beveilingscamera's geplaatst bij de Hindoetempel in de Haagse Schilderswijk. In een week tijd waren de ruiten van het gebedshuis twee keer ingegooid, waardoor de camera's nodig waren.

Het was donderdag een dag van 'opruimen en wonden likken', vertelt Radjin Ramdhani van de Ram Mandir-tempel aan Omroep West. Er zijn twee camera's geplaatst en de vernielde ramen zijn vervangen. 'Wat ik merk is dat onze bezoekers geschrokken zijn', aldus Ramdhani.

Vorige week woensdag 23 mei en afgelopen woensdag 30 mei was het raak bij de Hindoetempel. Volgens de Hindoeïstische stichting gaat het om dezelfde daders. 'Wij weten dat het om jongeren gaat die willen wegpesten uit de wijk. Dit is alweer het zoveelste incident tijden de ramadan. Dit gaat jaar in en uit zo door', vertelde Ramdhani woensdag aan Omroep West.



Kali Mata Hindustan

Een Amerfoorste motorclub, Kali Mata Hindustan, organiseert zondag een vreedzame motorparade van Amersfoort naar de tempel, om het gebedshuis een hart onder de riem te steken. 'Alle motorrijders of geïnteresseerden zijn van harte welkom mee te rijden uit protest voor deze respectloze en nutteloze vernielingen', schrijft de motorclub bij het Facebookevenement. 'Wij zijn allen mensen en hebben respect voor alle religies, culturen, achtergronden of etniciteiten.'

Radjin Ramdhani is blij met het gebaar. 'Dat er mensen met ons meeleven, steunt ons enorm. We hopen gewoon dat dit ophoudt.'

