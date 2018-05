Kaag en Braassem krijgt 'vrouwelijk' college

KAAG EN BRAASSEM - Vrouwen aan de top. Dat zou één van de motto's kunnen zijn voor het nieuw te vormen college in de gemeente Kaag en Braassem. De formateurs hebben vier wethouders voorgedragen aan de gemeenteraad. Drie van hen zijn vrouwen. Zij gaan samen met burgemeester Marina van der Hoeve het college 'bemannen'.

Als enige mannelijke wethouder krijgt Floris Schoonderwoerd (PRO Kaag en Braassem; jeugd en wonen) gezelschap van Petra van der Wereld (Samen voor Kaag en Braassem; zorg en financiën), Yvonne Peters (VVD; economie, werk en inkomen) en Inge van der Meer (D66; ruimtelijke ontwikkeling en duurzaamheid). Laatstgenoemde komt uit Noordwijk en is de enige zonder politieke ervaring.

Komende maandag is er een extra raadsvergadering in Kaag en Braassem. Daarin wordt besloten of het voorgedragen college daadwerkelijk aan de slag mag.

LEES OOK: Bekijk hier de definitieve uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen