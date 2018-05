Escher-museum teleurgesteld over niet doorgaan verhuizing

DEN HAAG - Directeur Benno Tempel van het museum Escher in Den Haag is teleurgesteld dat zijn museum niet in de oude Amerikaanse ambassade kan. Hij zei dat donderdagmiddag in het Radio West-programma Studio Haagsche Bluf. De gemeente Den Haag gaat de ambassade verkopen.

Er is sprake van geweest dat het Escher-museum, nu even verderop aan het Lange Voorhout gevestigd, naar het gebouw van de Amerikaanse vertegenwoordiging zou verhuizen. De ambassade is na de verhuizing van de Amerikanen naar hun nieuwe onderkomen in Wassenaar teruggegeven aan de gemeente.

Een definitief plan voor het gebouw is er nog niet, maar Escher komt er dus niet in. De gemeente wil het ambassagebouw verkopen en hoopt er elf miljoen euro voor te krijgen. 'Het lijkt erop dat de gemeente gaat voor de snelle winst in plaats van een investering en langdurig profijt voor de stad', aldus directeur Tempel. Hij heeft nog niks gehoord van het nieuwe college van B&W.



Kleine kans

'Het kan natuurlijk dat er een commerciële partij komt die alsnog ons museum onderdak biedt, maar die kans is wel veel kleiner geworden', zegt de museumdirecteur. 'We hebben hier anderhalf jaar aan gewerkt, samen met ambtenaren op verschillende afdelingen van het stadhuis, cultuur en economie, met tien man. En het verbaast me wel dat daar dan zo makkelijk een streep door wordt gezet.'

Het Escher-museum is niet het enige dat door het nieuwe college onaangenaam verrast wordt. Het geplande Migratiemuseum is helemaal geschrapt. Scheidend PvdA-wethouder Rabin Baldewsingh (Integratie) maakte zich hard voor de komst van het museum in het voormalige gebouw van Concordia, en maakt zich nu boos over de beslissing om het instituut niet door te laten gaan.



In gesprek

Wim Manuhutu, bestuurder van de stichting achter het Migratiemuseum, laat weten dat zijn bestuur 'op zo kort mogelijke termijn' met het nieuwe Haagse stadsbestuur in gesprek wil over de plannen. Die waren in een vergevorderd stadium.