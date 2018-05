Deel dit artikel:











Auto rijdt door na ongeluk met taxi; traumahelikopter op A13

DELFT - De A13 richting Den Haag is grotendeels afgesloten na een ongeluk bij de oprit Delft-Centrum. Een auto botste daar tegen een taxi aan. Na de aanrijding kwam een trauma-heli ter plaatse, die landde midden op de snelweg. Een traumahelikopter is na een botsing tussen een auto en een taxi geland op de A13 geland. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de afrit Delft Centrum in de richting Den Haag. De auto reed aanvankelijk door na de botsing, maar de bestuurder hiervan werd later aangehouden.

Het ongeluk gebeurde op de vluchtstrook. Een auto en een taxi botsten op elkaar. De bestuurder van de auto ging er vandoor, maar hij kon later worden aangehouden in Den Haag. Volgens ooggetuigen is er één persoon naar het ziekenhuis afgevoerd, waarschijnlijk de chauffeur van de taxi. Verkeer van Rotterdam richting Den Haag wordt door de ANWB aangeraden om via de A4 om te rijden.