West Wekker: Noodkreet over mishandeld kind en Escher niet naar de ambassade

DEN HAAG - Goedemorgen! Na wederom een warme nacht, praten wij je bij over het nieuws uit onze regio. Vader Stephan de Wolff doet een 'noodkreet' op Facebook, nadat zijn 4-jarige zoontje zou zijn belaagd en het Escher-museum verhuist niet naar de oude Amerikaanse ambassade.

1. 'Kind (4) mishandeld op school'; vader doet noodkreet op Facebook

Het 4-jarige zoontje van Stephan de Wolff, Jaivey, kwam afgelopen maandag thuis met blauwe plekken in zijn gezicht. Hij zegt te zijn belaagd tijdens een pauze op de Leidse basisschool De Meerpaal. De Wolff plaatste hierna een noodkreet op Facebook om dit soort incidenten onder de aandacht te brengen. Aan Omroep West vertelde hij zijn verhaal: 'Ik wil dat het stopt'.

2. Escher-museum teleurgesteld over niet doorgaan verhuizing

Directeur Benno Tempel van het museum Escher in Den Haag is teleurgesteld dat zijn museum niet in de oude Amerikaanse ambassade kan. Hij zei dat donderdagmiddag in het Radio West-programma Studio Haagsche Bluf. De gemeente Den Haag gaat de ambassade verkopen en hoopt er 11 miljoen euro voor te krijgen.

3. Onderzoek naar dood Paul Selier (39) nog in volle gang

Het onderzoek naar de dood van Hagenaar Paul Selier (39) is nog in volle gang. Dat blijkt uit een gesprek dat het Openbaar Ministerie donderdag had met de advocaat van de nabestaanden, Richard Korver. Beide partijen willen weinig kwijt over de inhoud van het gesprek.

4. Gemeente Den Haag plaatst twee camera's bij meermaals vernielde tempel

De gemeente Den Haag heeft donderdag de twee beloofde beveilingscamera's geplaatst bij de Hindoetempel in de Haagse Schilderswijk. In een week tijd waren de ruiten van het gebedshuis twee keer ingegooid, waardoor de camera's nodig waren. Een Amersfoorste motorclub houdt zondag een vreedzame motorparade, om het gebedshuis een hart onder de riem te steken.

5. Handbalsters naar EK na winst op Wit-Rusland

Sportnieuws! De Nederlandse handbalsters hebben zich verzekerd van deelname aan het EK in december in Frankrijk. Het team haalde de benodigde twee punten binnen met een krappe zege van 29-28 in Minsk op Wit-Rusland. Oranje speelt zaterdag in Almere de laatste groepswedstrijd tegen Kosovo, maar die wedstrijd doet voor de kwalificatie niet meer ter zake.

Weer: Een kleine dip na de warme week. Het wordt bewolkt en tussen de 19 en 25 graden.

Vanavond op TV West: TV West Sport

TV West Sport trapt het sportweekend af op vrijdagavond. Met wekelijks een vooruitblik op de wedstrijd van ADO Den Haag en een voorproefje van het topamateurvoetbal dat in het weekend op het programma staat. Ook veel prominente gasten in de studio en reportages en portretten uit de regionale sportwereld.