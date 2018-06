AD stopt met haring- en oliebollentest: 'Over smaak valt te veel te twisten'

REGIO - Het AD stopt met de jaarlijkse haringtest. Ook stopt de krant met de bekende andere grote smaakonderzoeken die het jaarlijks uitvoerde, zoals de friet- en oliebollentest. Dat meldt de krant op zijn website.

Volgens AD-hoofdredacteur Hans Neijenhuis is die beslissing genomen naar aanleiding van de ophef die vorig jaar ontstond bij zowel de haring- als de oliebollentest: 'We hebben besloten niet door te gaan met onze nationale smaaktests. Over smaak valt namelijk, zo bleek vorig jaar, wel degelijk te twisten. Te veel wat ons betreft.'

Nijenhuis doelt hiermee op de constatering dat de keurmeesters van de haringtest niet objectief waren en hun commentaren bij hun oordelen soms onnodig grievend bleken. Visboer Lon Oosterbroek uit Zoetermeer klaagde de krant aan voor smaad, laster en bedrog bij de haringtest.



Snoeiharde woorden

Bij de oliebollentest wisten de bakkers die zichzelf voor de test opgaven wel van te voren dat de keurmeesters langs zouden komen, de anderen niet. 'En ook daar waren onze woorden over de bakkers die onderaan eindigden snoeihard', schrijft Nijenhuis.



Scherpe recencies kunnen misschien amusant zijn, maar: leedvermaak is geen vermaak AD-hoofdredacteur Hans Nijenhuis

Misdaadmeter

De hoofdredacteur geeft critici gelijk over de grievende teksten: 'Ook wij vonden bij nader inzien dat we die beter anders hadden kunnen formuleren. Scherpe recensies kunnen misschien amusant zijn, maar zoals ik in december al in de krant schreef: leedvermaak is geen vermaak.'

In december 2017 besloot de krant al dat de haringtest op de schop zou gaan. Nijenhuis wilde toen niet zeggen wat er zou veranderen. De krant gaat wel door met de misdaadmeter, die gebaseerd is op cijfers van de politie. Ook zal de krant incidentele tests van consumentengoederen blijven uitvoeren.

