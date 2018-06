Stoomliefhebbers opgelet: stoommachines te zien in haven Scheveningen

DEN HAAG - Stoomtractoren, stoomwalsen, stoomvrachtwagens, stoombrandweerauto's. Komend weekend zijn ze allemaal te bewonderen op Scheveningen. In de Tweede Haven is de eerste editie van het festival Stoom op Scheveningen.

Tijdens het gratis festival zijn ongeveer dertien grote stoommachines te zien. Ook leggen twee stoom zeesleepboten aan in de haven.



Als alles goed gaat geeft het een ontspannen gevoel Olav Schaeffer

'Zuinig zijn op wat we hebben'

Stoomliefhebber Olav Schaeffer is één van de organisatoren van het festival. De Hagenaar staat in een loods bij zijn stoomtractor Jubilee, die hij zelf importeerde uit Engeland. 'Ik vergelijk het weleens met zeilen', zegt Schaeffer terwijl hij kolen in het voertuig schept. 'Dan moet je ook op allerlei zaken letten: wind, verkeer, water, het roer. Als je alles goed beheerst, gaat het fantastisch en word je ontspannen. Dat heb ik met stoommachines. Daarbij moet je ook op veel dingen letten: vuur, water, druk, verkeer. Als alles goed gaat geeft dat een ontspannen gevoel voor mij.'

Hij en anderen organiseren het festival dan ook 'gewoon omdat we het leuk vinden'. Ze vinden het zonde als niemand de historische apparaten meer kan zien. 'Je kan hem in een loods zetten, maar dan ziet niemand het. Er zijn er nog maar zo weinig van over. De meeste zijn al lang in de schrootbak verdwenen. We moeten zuinig zijn op wat we nog hebben.'

Om het evenement te promoten rijdt vrijdagavond een aantal stoomvoertuigen een rondje door de stad.

