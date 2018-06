Protest motorrijders bij Haagse Hindoetempel

Bij de Haagse Hindoetempel in de Mijtensstraat zijn de ruiten ingegooid | Foto: via Siddharth Ramdhani

DEN HAAG - De Amersfoortse motorclub Kali Mata Hindustan organiseert zondag een motortocht van Amersfoort naar de Hindoetempel in de Haagse Schilderswijk, om het gebedshuis een hart onder de riem te steken. Van het gebedshuis zijn al twee keer de ruiten ingegooid. De motorclub zegt dat het om een vreedzame tocht gaat.

De organisatie is in overleg met de gemeente om toestemming te vragen voor het evenement. Alle motorrijders of geïnteresseerden zijn van harte welkom mee te rijden uit protest voor deze 'respectloze en nutteloze vernielingen', zei Ameeth Durgaram vrijdag bij Muijs in de Morgen op Radio West.

De deelnemers mogen uit het hele land komen en worden in Gouda opgewacht door leden van de Amersfoortse club. Van Gouda wordt naar de tempel in de Haagse Schilderswijk gereden. Het wordt een vreedzaam protest, zo benadrukte Ameeth Durgaram. Hij weet niet hoeveel mensen gehoor geven aan de oproep, maar van zijn motorclub doen in ieder geval 25 mensen mee.

