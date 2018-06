Deel dit artikel:











Grote hoeveelheid drugsafval gedumpt in park Rijswijk Afval in het park | Foto: Regio 15

RIJSWIJK - In het Kruisvaarderspark in Rijswijk is een grote hoeveelheid drugsafval gedumpt. Dat meldt de politie die meehielp met het opruimen.

Ook de brandweer is ingeschakeld. Volgens een woordvoerder van de brandweer gaat het om restanten van een drugslab. Op een door de politie getwitterde foto is te zien dat het onder meer gaat om jerrycans en kartonnen dozen. Dat is niet normaal' zo laat de politie op Twitter weten. Waar het afval vandaan komt is nog niet bekend.

