Sjaak Polak nieuwe trainer Quick Boys? ‘Ik ben geen callcenter! Heb met SJC laten zien wat ik kan’

DEN HAAG - Sjaak Polak is in zijn eerste jaar als coach van het Noordwijkse SJC direct kampioen van de hoofdklasse geworden. Een prestatie van formaat voor de geboren Hagenees, die na het laatste fluitsignaal zijn emoties moeilijk de baas bleef. ‘Als je ziet wat ik heb meegemaakt, ik kom van heel ver en heel diep.’ Het is het voetballeven van de 42-jarige Polak in een notendop: vechten om uit een dal te komen en altijd weer opboksen tegen vooroordelen en onderschatting.

We gaan terug naar zondag 13 mei. SJC staat in blessuretijd met 2-1 voor tegen concurrent Achilles 1894. ‘Ik kijk achter me’, zegt Polak over het moment kort voor het laatste fluitsignaal. ‘Ik zie opa’s en oma’s van spelers zitten. Mensen die zoiets waarschijnlijk voor het laatst mee gaan maken. Toen kwam het besef bij mij hard binnen, want ik heb mijn eigen moeder op jonge leeftijd verloren. Als je dan op Moederdag zo’n prijs binnensleept. Dat is geweldig.’

SJC en Polak gaan in de zomer van 2017 samen een avontuur aan waar de nodige vraagtekens bij geplaatst worden. ‘Door de buitenwacht werd ons geen stuiver gegeven’, vertelt de ex-prof. ‘Ik was een onervaren jonge trainer werd er gefluisterd. Die mensen die dat zeiden, hadden hun huiswerk niet goed gedaan’, vervolgt Polak die eerder Quick Boys 2, GDA en Hoekpolder trainde.

UWV

De voetballer Polak stond bekend om zijn oneliners in interviews. Daardoor krijgt hij tijdens zijn carrière allerlei etiketten opgeplakt, die hij keer op keer zelf weer probeert te verwijderen. Spijt, van zijn soms legendarische uitspraken, heeft hij inmiddels wel. ‘Die werkten tegen mij. Ik kreeg geen kansen als trainer.’



Het UWV is verschrikkelijk. Dan kom je daar binnen en krijg je te horen ‘wat kom je doen, je bent toch miljonair. Sjaak Polak – Trainer SJC

Twaalf jaar zit er tussen zijn eerste stappen als trainer bij de jeugd van Sparta en het kampioenschap als hoofdtrainer van SJC. Terugkijkend zijn het zware jaren geweest voor Polak. ‘Op een goed moment kwam ik bij het UWV terecht. Dat was verschrikkelijk. Je bent verplicht dat te doen. Ik kwam daar binnen en kreeg te horen ‘wat kom je doen, je bent toch miljonair?’. Toen dacht ik, dan zat ik toch niet hier.’



Zware erfenis

Ook zijn start bij SJC is niet makkelijk. De erfenis van Kees Zethof is een zware. ‘Hij had het aardig neergezet, maar ik zag dat ik er meer uit kon halen’, zegt Polak, die naar eigen zeggen een ‘spelersgroep met littekens’ aantrof. ‘Er waren een hoop vervelende dingen gebeurd (jeugdspeler overleden red.) bij SJC. Ik probeerde met een frisse blik en een plan er iets van te maken. Dat lukte.’

De dood en Polak zijn al sinds jonge leeftijd met elkaar verweven. Wellicht was SJC daarom de ideale club op het ideale moment. ‘Mijn oma heeft zelfmoord gepleegd. Mijn moeder overleed vroegtijdig en een maatje van mij met wie ik in de jeugd voetbalde bij ADO werd geopereerd aan een blinde darmontsteking en werd niet meer wakker. Die film kwam dit seizoen ook in één klap weer voorbij.’



Werken in de strandtent was beuken, rammen, gewoon patsboem, dat was ik niet gewend. Sjaak Polak – Trainer SJC

Bitterballenkoning

Voetbal is in moeilijke tijdens altijd een vangnet voor Polak. ‘Toen mijn moeder op mijn zestiende aan een herseninfarct doodging, wilde ik stoppen met voetballen. Martin Jol zei dat ik door moest gaan. Zelf vertrok hij bij ADO Den Haag amateurs en ging naar Scheveningen. Ik pakte mijn fiets en ben achter hem aan gegaan. Hij kent mij het beste en weet hoe ik in elkaar steek. Ik vertrok naar Scheveningen om het daar te proberen.’

Jol regelt een baan voor Polak. Hij kan in de keuken van sponsor Peukie gaan werken. ‘Een strandtent is even wat anders dan een hotel waar ik daarvoor stage had gelopen. Werken in de strandtent was beuken, rammen, gewoon patsboem, dat was ik niet gewend.’

‘Peukie, zoals we de eigenaar noemde, is de allerbeste baas die ik ooit heb gehad. Hij vindt het waarschijnlijk niet leuk dat ik het zeg, maar ik ben Peukie zo dankbaar, hij vormde mij als mens. Keihard was hij. Ik liet een keer de bitterballen ontploffen, heel het vet naar de klote. De godverdommes vlogen door de keuken. Toen kreeg ik de bijnaam bitterballenkoning.’



Ik ben geen callcenter. Quick Boys moet zelf die telefoon maar pakken. Bij SJC heb ik laten zien wat ik kan. Sjaak Polak – Trainer SJC

Callcenter

Polak is die tijd dankbaar. ‘Het werk en mijn medespelers hielpen me echt. Zo kon ik me ontwikkelen als voetballer. We werden kampioen en ik haalde het Nederlands amateurelftal.’ De leergierige tiener maakte na zijn periode bij Scheveningen een voorspelling van zijn moeder waar. ‘Mijn moeder zei altijd: ‘jij gaat het betaalde voetbal halen Sjaak.’ En zo geschiedde. Excelsior werd zijn eerste profclub.

Na Excelsior volgt een tocht langs FC Twente, ADO, Sparta, Veendam en RBC waarna hij in 2011 weer terugkeerde bij Scheveningen. Nu, zeven jaar later is hij er een graag geziene gast. ‘Voor mij hoeft de rode loper niet uit, maar nog steeds als ik er kom krijg ik dat gevoel.’

Polak heeft inmiddels als trainer ook de nodige bagage. Een vervolg stap naar ‘een grotere amateurclub’ zou dan ook logisch zijn. Wellicht is Quick Boys, dat nu geen trainer heeft, iets voor hem? ‘Mensen bij Quick Boys zeiden dat ik moest bellen. Supporters en zo. Maar weet je wat. Ik ben geen callcenter. Ze moeten zelf die telefoon maar pakken. Bij SJC heb ik laten zien wat ik kan’, klinkt hij resoluut.



Coach betaald voetbal

De verdediger van weleer wil verder en ziet zichzelf graag de cursus coach betaald voetbal doen. ‘Daar ben ik klaar voor’, zegt hij. Toch is hij behoudend: ‘Dan hoor ik dat Dirk Kuijt en John Heitinga ook in aanmerking komen. Dat zijn grote jongens en ik ben een kleintje.’

Steekt het hem dan niet dat hij die al jaren aan de weg timmert zoveel moeite moet doen en sommigen oud-profs meteen naar Zeist mogen? Polak antwoordt nuchter: ‘Daar kunnen ze ook niets aan doen. Ik wil gewoon mijn papiertje halen en bij een profclub aan de slag. Ik ben geen potenzager, ik wil samen spelers beter maken.’