Europarlementarier wil meer ganzen in de pan

DEN HAAG - 'De gans hoort in de pan'. Dat vindt Europarlementslid Annie Schreijer-Pierik (CDA), die de Europese Commissie schriftelijke vragen heeft gesteld over de ganzenjacht in Nederland. Volgens haar wordt er in Nederland niet structureel in herfst en winter op ganzen gejaagd, terwijl dit van Brussel juist wel mag in die periode. In plaats daarvan bestrijdt Nederland ganzen tijdens het broedseizoen, wat volgens de Europese vogelrichtlijn is verboden. Daardoor ontstaat er een groot overschot aan ganzen.

Met name in Zuid-Holland lijkt de ganzenpopulatie alleen maar toe te nemen. Ganzen bezorgen de boeren veel overlast. Ze strijken dagelijks met honderden tegelijk neer in een weiland en vreten dat kaal. In steden en dorpen waggelen ze in grote groepen luid gakkend door woonwijken en poepen plantsoenen, stoeptegels en auto's onder.Vorige maand verbood de rechter nog dat de provincie de gevleugelde dieren mag vergassen, omdat volgens de rechtbank niet aangetoond is dat dit een effectieve manier is.



In herfst en winter is er volgens Schreijer-Pierik meer vraag naar wild vlees. Ook de Jagersvereniging wil in herfst en winter meer jagen op ganzen. Schreijer dringt er bij de provincies op aan om de jagers te helpen bij het op - wat zij noemt - duurzame wijze aanpakken van het Nederlandse ganzenprobleem. Dat kan door te jagen in de periode dat ganzen 'optimaal te consumeren zijn'.

