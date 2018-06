Deel dit artikel:











Koningin Máxima bezoekt ouderenprojecten in Den Haag Foto: Omroep West Foto: Omroep West

DEN HAAG - Koningin Máxima heeft vrijdagochtend een bezoek gebracht aan twee projecten in Den Haag die zich bezighouden met vernieuwingen in de ouderenzorg. Het ging om de iZi-ervaarwoning en het project 'Haags ontmoeten'. Burgemeester Pauline Krikke had haar uitgenodigd.

De koningin ging eerst naar een iZi-ervaarwoning. Dit is een huis vol technologische snufjes, die handig zijn als ouderen langer thuis blijven wonen. De gemeente test dit soort woningen. De oudere bewoners mogen die snufjes uitproberen en hun ervaringen delen. Máxima bekeek een dekbedovertrek met een rits. 'Oh, die vind ik wel handig. Met zo'n rits kun je je dekbed toch makkelijker verschonen.' Ook over het kooktoestel op gas dat zichzelf uitschakelt als het dreigt fout te gaan, is ze enthousiast. 'Die wil ik ook wel hebben.'

Haags ontmoeten Daarna bezocht ze het project 'Haags ontmoeten' in wijkcentrum De Regenvalk op het Regentesseplein. Dit project brengt (eenzame) ouderen, de omgeving en organisaties bij elkaar. Het is de bedoeling dat ouderen door deze contacten ook langer zelfstandig kunnen blijven wonen.