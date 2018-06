Partij van de Eenheid: 'Verbied protest motorclub in Schilderswijk'

Bij de Haagse Hindoetempel in de Mijtensstraat zijn de ruiten ingegooid (Foto: via Siddharth Ramdhani)

DEN HAAG - De Partij van de Eenheid in Den Haag heeft burgemeester Pauline Krikke gevraagd het protest van de motorclub Kali Mata Hindustan bij de Hindoetempel in de Schilderswijk te verbieden. Dat meldt raadslid Arnoud van Doorn op Twitter.

Met de tocht wil de Amersfoortse motorclub de hindoegemeenschap in Den Haag een hart onder de riem steken. Van het gebedshuis zijn al twee keer de ruiten ingegooid

'De kans is groot dat deze demonstratie het karakter gaat krijgen van een anti-moslimbijeenkomst, met mogelijk ernstige verstoring van de openbare orde. Wij zitten als parij en inwoners van de Schilderswijk niet te wachten op nog meer spanningen in onze wijk', schrijft de Partij van de Eenheid in een mail aan burgemeester Krikke.



'Geen demonstraties in woonwijken'

'Daarnaast is op ons verzoek door uw voorganger dhr Van Aartsen de regel ingesteld dat er voorlopig geen demonstraties in woonwijken platsvinden, en zeker niet in de Schilderswijk', staat er nog meer te lezen in de mail.

'Wij gaan ervan uit dat u deze verstandige lijn volgt. Wij verzoeken u dan ook dringend om deze demonstratie niet toe te staan in de Schilderwijk, en de organisatie een alternatieve route en/of locatie aan te wijzen.'



(Nog geen) toestemming van gemeente

De motorclub is nog in overleg met de gemeente Den Haag om toestemming te vragen voor het evenement. Van de Kali Mata Hindustan-motorclub doen naar eigen zeggen zeker 25 mensen mee met het protest.

De club is van plan om zondag vanaf Amersfoort te rijden naar Gouda. Vanaf daar wordt naar de tempel in de Haagse Schilderswijk gereden.