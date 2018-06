De laatste kilometers tot de avondvierdaagsemedaille

REGIO - Veel avondvierdaagsen in de regio maken zich vrijdag op voor de laatste wandelavond. Na kilometers lopen wacht aan de finish de felbegeerde medaille. Omroep West liep donderdag een stukje mee met de avondvierdaagse in Delft.

'Het is heel erg leuk om mee te doen en het blijft gezellig', zegt één van de deelnemers. Haar vriendin vult aan: 'Je komt ook leerlingen van je oude basisschool tegen die je niet heel vaak meer ziet.'

De wandeltocht wordt ook gebruikt om te trainen, bijvoorbeeld voor de Vierdaagse van Nijmegen. 'Het is voor mij kilometers maken en het is altijd hartstikke gezellig', zegt een wandelaar. Aan de Delftse avondvierdaagse doen dit jaar ruim 2000 deelnemers mee, een record.



Afgelast door noodweer

De avondvierdaagse ging dinsdag voor het eerst in tien jaar niet door vanwege het noodweer. 'Om vijf voor zes brak het los. Toen hebben we op het laatste moment besloten om het af te lasten. Het ging zo tekeer, het hield een beetje op', zegt Alexandra van der Wilk van de organisatie. Ook in Wateringen, Nieuwerkerk aan den IJssel, Voorschoten en Poeldijk konden de wandelschoenen in de kast blijven.

Volgens weerman Huub Mizee van Omroep West hoeven wandelaars zich vrijdagavond geen zorgen te maken over het weer. 'Mogelijk valt er nog een klein beetje lichte regen, maar het is grotendeels droog. Met 18 graden is het prima wandelweer.'