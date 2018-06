Afval weer vaker opgehaald in Leidschendam-Voorburg

DEN HAAG - Het nieuwe college van Leidschendam-Voorburg gaat het afvalbeleid tegen het licht houden. Tot er een oplossing is voor de problemen schroeft de gemeente het aantal ophaaldagen op tot een keer per week. Verder blijft het parkeren in de gemeente gratis en wil het college de verkeer- en parkeerproblemen rond het Damcentrum oplossen. Het staat in het coalitieakkoord 'Samen aan zet' dat vrijdag is gepresenteerd.

VVD, PvdA, CDA en ChristenUnie/SGP vormen het nieuwe college van Leidschendam-Voorburg. Ze hebben een akkoord op hoofdlijnen gemaakt. Hierin staat onder andere dat het afvalbeleid op de schop gaat. Sinds september vorig jaar, wordt het afval in de gemeente nog maar één keer per twee weken opgehaald. Maar dat zorgde voor overlast.

'We zijn vorig jaar overgegaan op dit nieuwe systeem van ophalen', legt kandidaat-wethouder Astrid van Eekelen (VVD) uit. 'Maar de infrastructuur was hier nog niet op berekend. Mensen brachten hun vuilniszakken wel weg maar er waren onvoldoende containers. Daardoor werden vuilniszakken naast de containers gezet en ontstond er veel afval op straat.' De nieuwe coalitie gaat nu onderzoeken hoe dit probleem opgelost kan worden. Tot er een oplossing is, gaat de vuilniswagen weer een keer per week rijden.





Damcentrum

Ook willen de partijen de bereikbaarheid van het Damcentrum verbeteren. 'Het staat daar nu heel vaak vast', zegt kandidaat-wethouder Juliette Bouw (CDA). 'Wij gaan onderzoeken hoe de doorstroming verbeterd kan worden, bijvoorbeeld door nieuwe verkeerssystemen. Maar we bekijken ook opnieuw de mogelijkheid van het aanleggen van een nieuwe, extra brug.'

Het vorige college zette juist een streep door dit plan. Uit onderzoek bleek dat zo'n extra brug duur zou zijn en nauwelijks resultaat zou opleveren. Oppositiepartijen GBLV/Gemeentebelangen, D66 en GroenLinks voerden begin mei nog actie tegen de nieuwe brug. Toch houdt het nieuwe college de mogelijkheid open om de brug aan te leggen. Bouw: 'Soms is er sprake van voortschrijdend inzicht en moet je luisteren naar bewoners. Zij willen deze brug wel heel graag.'



Voldoende binnengehaald

Ook de PvdA is tevreden over het akkoord. Ondanks dat de partij met relatief rechtse partijen in een college zit, heeft de PvdA voldoende binnen gehaald, vindt kandidaat-wethouder Nadine Stemerdink. 'Het akkoord is niet links of rechts,' zegt Stemderdink. 'We zijn er voor de inwoners. In het akkoord is veel terug te vinden uit ons verkiezingsprogramma. We blijven ons inzetten voor de armoedebestrijding onder kinderen, de sociale woningbouw blijft op dertig procent en 65 plussers met een Ooievaarspas mogen gratis reizen.'

Voor de ChristenUnie/SGP gaat Jan-Willem Rouwendal het college in. Hij zit sinds vier jaar in de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg en werkt als jurist bij de rechtbank. 'Het is voor mij een compleet nieuwe uitdaging om als wethouder aan de slag te gaan', zegt Rouwendal. 'Maar ik ga gewoon mijn best doen en dan komt het vast goed. Ik hoop vooral iets te kunnen doen aan het individualisme in de samenleving.'

Dinsdag wordt het nieuwe college officieel geïnstalleerd.