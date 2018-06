Gemeente Leiden verhuist ambtenaren naar voormalig ROC-pand

LEIDEN - De gemeente Leiden gaat ruim vierhonderd ambtenaren verhuizen naar een pand bij het Centraal Station. De gemeenteraad ging donderdagavond akkoord met de plannen van burgemeester en wethouders. Het nieuwe onderkomen komt op vier verdiepingen van het LEVEL-gebouw, waar nu nog ROC Leiden zit. Dat meldt mediapartner Unity.

De ambtenaren werken nu in twee andere panden in de stad, maar die zijn volgens verantwoordelijk wethouder Marleen Damen zwaar verouderd. 'Als we daar willen blijven, moeten we veel investeren in renovatie. Dat wordt te duur', aldus de wethouder.

Wie in Leiden bijvoorbeeld een paspoort of een rijbewijs wil aanvragen moet in de toekomst ook naar het nieuwe pand. Daarvoor kun je nu nog terecht in het 'oude' stadhuis. Een motie van Partij Sleutelstad om toch nog enkele functies in de binnenstad te houden, kreeg voldoende steun in de raad. Wethouder Damen gaat nu kijken of het mogelijk is om 'symbolisch enkele functies' daar te houden. Ze denkt dan bijvoorbeeld aan de aangifte van een geboorte.



Huren

De gemeente gaat de vier verdiepingen in het pand LEVEL huren. De gemeenteraad is blij dat de gemeente de ruimte huurt en niet koopt. De raad blijft overigens wel vergaderen in het oude stadhuis wat ingrijpend verbouwd gaat worden. 'De bedoeling is dat het een uitnodigend pand wordt waar inwoners zich welkom voelen', zegt Damen. 'Op de begane grond komt een soort open café waar mensen gesprekken kunnen hebben. Dat doen we om de participatie te bevorderen.'