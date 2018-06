'Bouw megabioscoop Ypenburg start binnen een half jaar'

DEN HAAG - De megabioscoop vlakbij Station Ypenburg in Den Haag moet eind 2019 opengaan. Dat zegt het Belgische bioscoopbedrijf Euroscoop. Projectontwikkelaar Argos Projectmanagement dat de bouw leidt, legt op dit moment de laatste hand aan de plannen.

Rond de komst van de bioscoop was veel discussie omdat ook The Mall of the Netherlands in Leidschendam een grote bioscoop krijgt, die is van de eveneens Belgische keten Kinepolis. De ontwikkelaar daar probeerde tot aan de Raad van State de komst van de bios in Ypenburg tegen te gaan. Dat lukte niet.

De Belgische projectontwikkelaar Argos denkt binnen nu en een half jaar de eerste paal in de grond te kunnen drillen. Maar omdat er op dit moment ook soortgelijk project in Amsterdam wordt gebouwd, kan dat krap worden, zegt een woordvoerder.



Braakliggend terrein

Het terrein waar de bioscoop moet komen ligt al geruimde tijd braak. Om ruimte te maken voor het complex is het fietspad dat daar liep al enige tijd geleden omgelegd.