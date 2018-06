Weer drugsafval gedumpt, nu in Den Haag

DEN HAAG - Aan de Monsterseweg in Den Haag is drugsafval gedumpt, dat bevestigt de politie. Op foto's van nieuwssite Regio15 is te zien dat het om minimaal twee grote jerrycans gaat. Vrijdagmorgen werd in Rijswijk ook drugsafval gevonden.

De adviseur gevaarlijke stoffen van de brandweer heeft de stof in de jerrycans onderzocht. Een woordvoerder van de brandweer bevestigt dat het gaat om drugsafval. De gemeente ruimt de rommel nu op en de politie doet verder onderzoek.

In het Kruisvaarderspark in Rijswijk werd vrijdagochtend ook drugsafval gevonden. Hier ging het om een stevig aantal kleinere jerrycans en andere rommel. Begin mei werden tonnen met restanten van drugsproductie gevonden op het Abraham Orteliuspad in Den Haag.



Opmerkelijk

Een woordvoerder van de politie zegt dat het 'op zijn minst opmerkelijk is dat er in zo'n korte tijd meerdere malen drugsafval is gevonden'. Of er een verband is kan nog niet worden gezegd. 'Dit wordt zeker meegenomen in het onderzoek', aldus de woordvoerder.