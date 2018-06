Protest motorrijders bij Hindoetempel in Schilderswijk afgelast

DEN HAAG - Het protest van de motorclub Kali Mata Hindustan tegen geweld bij de Hindoetempel in Den Haag gaat niet door. Dat meldt zowel de motorclub als de Hindoetempel. De club zou zondag met motoren naar de Schilderswijk komen.

Volgens voorzitter Attry Ramdhani van de Hindoetempel zag het bestuur de motortocht niet zitten. 'Hoewel we het gebaar ontzettend waarderen, is deze tocht zonder overleg gepland. Ook is het woordgebruik - we laten de spierballen rollen - wat te provocatief. In gesprek met de politie hebben we daarom aangegeven dat we de tocht niet zien zitten.'

De motorclub laat in een persverklaring weten dat de tocht niet doorgaat omdat 'de veiligheid van buurtbewoners niet gegarandeerd kon worden omdat er meer belangstelling was dan verwacht'. Er zouden 1300 mensen zich hebben aangemeld voor de tocht.



Hart onder de riem steken

De Amersfoortse motorclub wilde de tocht organiseren om de hindoegemeenschap in Den Haag een hart onder de riem te steken. Van het gebedshuis zijn al twee keer de ruiten ingegooid. De motorclub gaf aan dat het om een vreedzame tocht ging.

De Partij van de Eenheid mailde burgemeester Pauline Krikke vrijdag om het protest in de Schilderswijk te verbieden. Volgens raadslid Arnoud van Doorn was 'de kans groot dat deze demonstratie het karakter gaat krijgen van een anti-moslimbijeenkomst, met mogelijk ernstige verstoring van de openbare orde'.



Geen religieus protest

In de persverklaring hekelt Ameeth Durgaram van de motorclub de tweet van Van Doorn. Durgaram zegt dat het niet ging om een religieus protest, maar dat ze wilden opstaan voor slachtoffers 'ongeacht religie, afkomst of huidskleur'.