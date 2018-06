Deel dit artikel:











Kiki Bertens ook in dubbelspel verder op Roland Garros Kiki Bertens heeft de derde ronde bereikt op Roland Garros (foto: ANP)

WATERINGEN - Tennisster Kiki Bertens is met haar dubbelpartner Johanna Larsson doorgedrongen tot de derde ronde van het dubbeltoernooi op Roland Garros. De Nederlands/Zweedse combinatie, als negende geplaatst, was in twee sets te sterk voor de Amerikaanse Taylor Townsend en de Tsjechische Renata Voracova. De setstanden waren 6-4 en 6-0.

In het enkelspel is de Wateringse Bertens ook tot de derde ronde doorgedrongen. Donderdag versloeg ze Aliaksandra Sasnovitsj met 6-4, 6-2. Zaterdag is de Duitse Angelique Kerber in de derde ronde de tegenstander van Bertens. Twee jaar geleden bereikte Bertens de laatste vier op Roland Garros.