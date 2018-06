Nederlandse waterpolovrouwen naar finale World League

Deel dit artikel:











Waterpolo-speelster Rozanne Voorvelt (foto: Orange Pictures)

REGIO - Sabriana van der Sloot uit Gouda en de Leiderdorpse Rozanne Voorvelt hebben met de Nederlandse waterpolosters de finale van de World League bereikt. De ploeg van bondscoach Arno Havenga was in de halve finale van het eindtoernooi in het Chinese Kunshan te sterk voor Canada: 11-5 (3-2, 2-1, 4-1, 2-1). Tegenstander in de finale is wereldkampioen Verenigde Staten, dat de laatste vier edities van de World League won.

Oranje leidde halverwege met 5-3. De doelpunten kwamen op naam van vijf verschillende speelsters: Ilse Koolhaas, Dagmar Genee, de Goudse Sabrina van der Sloot, Kitty-Lynn Joustra en Vivian Sevenich. Na de pauze liep Nederland verder weg dankzij treffers van Maud Megens, Joustra, Van der Sloot (2) en Brigitte Sleeking (2). 'Een finaleplaats, daar zijn we natuurlijk zeer tevreden mee. We hebben de hele wedstrijd gecontroleerd en waren de betere ploeg', meldde Havenga vanuit China. 'We hadden Canada vooraf goed geanalyseerd en je zag dat onze ervaren speelsters de verantwoordelijkheid namen om te sturen en beslissingen durfden te nemen.'

WK 'We hebben dit toernooi veel aan ervaring gewonnen. Dat is mooi om te zien', vervolgt Havenga. 'Buiten dat we de finale spelen, hebben we ons ook officieel gekwalificeerd voor de WK volgend jaar in Korea, een mooie bijkomstigheid.' Het team van de Verenigde Staten is favoriet, beseft ook Havenga. 'Het is voor ons een grote uitdaging om tegen zo’n tegenstander te spelen.' Het duel begint om 13.30 uur (Nederlandse tijd). LEES OOK: Oranje-vrouwen bij laatste vier in China