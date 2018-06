Hagenaars verdacht van inbraken in justitiepaleis Brussel

DEN HAAG - Twee Hagenaars worden ervan verdacht dat zij twee keer hebben ingebroken in het justitiepaleis in Brussel. Op 28 maart 2015 gingen de mannen er vandoor met 55 bundels valse Britse ponden en Zwitserse Franken.

Op 14 mei zou het duo (22 en 24 jaar) opnieuw hebben toegeslagen. Toen bestond de buit uit laptops, computerspellen, een anti-afluisterapparaat, een revolver en een toga.

De jongste verdachte zou ook voorbereidingen hebben getroffen voor overvallen op een drukkerij in Haarlem op een waardetransportauto van he bedrijf Brinks, en een juwelier in Duitsland.



Andere verdachten

De twee moeten zich komende vrijdag verantwoorden voor de rechter.In de zaak staan ook twee anderen terecht. Het gaat om een 19-jarige Hagenaar en 30-jarige man uit Rijswijk.Zij worden beiden verdacht van bezit en handel van drugs.