Deel dit artikel:











Turkse Nederlanders kunnen in Den Haag stemmen voor verkiezingen Het loopt gestaag door bij het stembureau. (Foto: Mariët Overdiep)

DEN HAAG - Turkse Nederlanders kunnen op drie plekken stemmen voor de komende verkiezingen in Turkije, waaronder in Den Haag. Naast een stembureau in Den Haag kan er ook gestemd worden in een evenementenzaal in Amsterdam en in een schaatsbaan in Deventer. Volgens de Turkse ambassade zijn ongeveer een kwart miljoen Turkse Nederlandse kiezers geregistreerd.

De Turkse Nederlanders kunnen van vrijdag 15 tot en met dinsdag 19 juni stemmen. De verkiezingen in Turkije zelf zijn op zondag 24 juni. De Turken kiezen dan zowel de president als het parlement. De zittende president, Recep Tayyip Erdogan, had de verkiezingen uitgeschreven. Eigenlijk zouden ze pas eind volgend jaar worden gehouden. Na de verkiezingen krijgt de president meer macht, omdat de nieuwe grondwet dan ingaat. Erdogan is een van de kandidaten.

Belangrijk Bij Turkse verkiezingen is de mening van de stemgerechtigden over de grens belangrijk. Bij het grondwetsreferendum van vorig jaar waren dat er bijna 3 miljoen, ofwel zo'n 5 procent van het totaal aantal kiezers. Erdogan krijgt doorgaans veel stemmen in Nederland. Bij het grondwetsreferendum vorig jaar konden Turkse Nederlanders ook in Amsterdam, Den Haag en Deventer stemmen.