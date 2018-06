Deel dit artikel:











Voorzitter Haagse Hindoetempel organiseert vredesmars Bij de Haagse Hindoetempel in de Mijtensstraat zijn de ruiten ingegooid | Foto: via Siddharth Ramdhani

DEN HAAG - De vernielingen aan de Hindoetempel in de Haagse Schilderswijk hebben het nodige losgemaakt. Naar aanleiding van het vandalisme wil voorzitter Attry Ramdhani op 17 juni met verschillende geloofsgemeenschappen een vredesmars organiseren in de Schilderswijk. Dat vertelde Ramdhani vrijdag in het Radio West-programma Studio Haagsche Bluf.

'Wat we vragen is respect en verdraagzaamheid in onze wijk. Wij hebben een verzoek gedaan tot alle geloofsgemeenschappen om mee te doen. Het moet nog concreet worden en hopen dat iedereen mee gaat doen. Er zijn ook al toezeggingen gedaan', legt Ramdhani uit. De Hindoetempel in Den Haag is onlangs twee keer in korte tijd doelwit van vandalen geworden. Vooral de ruiten van het gebedshuis moesten eraan geloven. Medewerker Radjin Ramdhani noemde de vernielingen aan de tempel 'ontzettend triest'.

Motorclub Om de tempel een hart onder de riem te steken, wilde motorclub Kali Mata Hindustan een protest organiseren. De club zou zondag met motoren naar de Schilderswijk komen, maar het bestuur van de tempel zag dat, ondanks dat het gebaar ontzettend gewaardeerd werd, niet zitten. Er zouden 1300 mensen zich hebben aangemeld voor de tocht.