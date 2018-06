Deel dit artikel:











Quick Boys haalt 'bijtende' Martin van Eeuwijk binnen Martin van Eeuwijk speelt volgend seizoen voor Quick Boys (foto: Orange Pictures)

KATWIJK - Martin van Eeuwijk is niet langer clubloos. De 30-jarige voetballer is volgend seizoen te zien in het shirt van Quick Boys. Van Eeuwijk zat sinds half mei zonder club, nadat zijn contract bij regiogenoot FC Lisse na een bijtincident werd ontbonden.

Twee weken terug kwam Van Eeuwijk negatief in het nieuws. Tijdens de wedstrijd HHC Hardenberg - FC Lisse beet de vaarige middenvelder zijn directe tegenstander tijdens een onderling duel in het been. Onacceptabel, vond FC Lisse, die Van Eeuwijk daags na het incident op straat zette. Lang zonder club heeft Van Eeuwijk uiteindelijk niet gezeten. Bij Quick Boys wil hij revanche nemen op zichzelf. 'Ik kan hier met een schone lei beginnen en zal mijn uiterste best doen om ver weg te blijven van negatieve incidenten. Met Quick Boys wil ik strijden om promotie naar de tweede divisie', laat hij op de clubwebsite weten.

Nieuwe coach? Voor volgend seizoen moet Quick Boys nog wel op zoek naar een nieuwe trainer. Gert Aandewiel legde afgelopen weekend zijn taken neer na de komst van een nieuwe voorzitter. Op een algemene ledenvergadering werden door de preses dingen gezegd waar Aandewiel zich niet in kon vinden. Hij stapte per direct op. LEES OOK: Quick Boys-topscorer Yordi Teijsse koopt contract af en verkast naar AFC