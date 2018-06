Files op N207 door storing Leimuiderbrug; problemen A4 opgelost

REGIO - De N207 tussen Alphen aan den Rijn en Hillegom is door een storing aan de Leimuiderbrug richting Hillegom afgesloten. De brug gaat niet meer dicht, waardoor het verkeer er niet door kan. Hoe lang de technische problemen aanhouden, is nog onduidelijk.

Het verkeer richting Alphen aan den Rijn had ook last van de storing, maar kan inmiddels weer doorrijden. Richting Hillegom houden de problemen nog wel aan. De vertraging loopt op tot een kwartier. Een monteur is ter plaatse om de storing te verhelpen.

Op de A4 richting Amsterdam was het voor automobilisten vrijdagavond ook achteraan aansluiten. Door een ongeluk aan het begin van de Schipholtunnel waren alle rijbanen afgesloten. Inmiddels zijn de problemen daar opgelost.