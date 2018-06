Deel dit artikel:











Voertuig knalt op lijnbus in Noordwijk: gewonde en auto total loss De auto knalde achter op de lijnbus (foto: Flashlight Fotografie)

NOORDWIJK - Een personenauto is vrijdagavond op de Van Berckelweg in Noordwijk achter op een lijnbus geknald. Daarbij is een persoon gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Van de auto is weinig meer over. De hele voorkant van het voertuig zit in de kreukels.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De bus en het voertuig worden geborgen. Olie wat op het wegdek terecht is gekomen moet ook worden verwijderd. Verkeer richting Noordwijk kan daar hinder van ondervinden en moet rekening houden met vertraging. LEES OOK: Auto rijdt door na ongeluk met taxi; traumahelikopter op A13