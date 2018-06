Hevige regenbuien zitten Robin Haase in de weg op Roland Garros

DEN HAAG - Flinke regenbuien hebben er vrijdag voor gezorgd dat niet alle geplande wedstrijden op Roland Garros konden worden afgemaakt. In het mannenenkelspel waren twee partijen bezig toen het begon te regenen. In het dubbelspel stonden de Haagse Robin Haase en zijn landgenoot Matwé Middelkoop op dat moment op de baan.

Het Nederlandse duo leidt in de partij in de tweede ronde tegen het sterke Franse koppel Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut met 5-4. De toernooiorganisatie keek het even aan toen het ging regenen, maar besloot toen om pas zaterdag weer verder te gaan op Roland Garros. In het vrouwenschema waren de laatste twee geplande duels toen al uitgesteld naar een dag later.

Kiki Bertens bereikte vrijdag samen met haar partner Johanna Larsson in het dubbelspel de derde ronde. Ook in het enkelspel is de Wateringse tennisster lekker bezig.