Barney en Van Gerwen eenvoudig naar tweede ronde World Cup of Darts

DEN HAAG - Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld hebben zonder al te veel moeite de tweede ronde van de World Cup of Darts bereikt. Het Nederlandse duo kwam vrijdagavond niet in de problemen tegen Gibraltar. Dyson Parody en Justin Broton werden met 5-0 opzij gezet. Met een gemiddelde van 102.5 was Nederland de beste van de eerste ronde.

Van Gerwen vond dat Gibraltar maar weinig tegenstand bood. 'Zij waren ook wel heel slecht hoor', zei hij in gesprek met RTL7. 'Op een gegeven moment zei ik tegen ze: 'het gaat niet echt best hé?'. Van Barneveld voegde daaraan toe: 'Michael was zo goed in vorm. Ik hoefde bijna niks te doen. Maar zij kwamen ook gewoon niet in de buurt.'

Van Barneveld ziet Nederland als topfavoriet voor de titel. Vorig jaar won de Haagse darter samen met Van Gerwen de World Cup of Darts. Zaterdag spelen de Nederlanders in de volgende ronde tegen Zuid-Afrika, dat in de eerste ronde Hongarije met 5-3 versloeg.



Koffer

Op weg naar het toernooi kreeg Van Barneveld te maken met een tegenvaller. Zijn vlucht naar Duitsland, waar het toernooi gehouden wordt, werd geannuleerd, terwijl hij zijn bagage op de luchthaven al afgegeven had. Als gevolg daarvan moest Van Barneveld zijn koffer missen. Uiteindelijk werd al zijn bagage woensdagavond bij zijn hotel afgeleverd.