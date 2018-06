Deel dit artikel:











Auto uitgebrand in Hildebrandstraat Den Haag Auto in brand bij appartementencomplex | Foto: Regio 15

DEN HAAG - In de Hildebrandstraat in Den Haag is in de nacht van vrijdag op zaterdag een auto in vlammen opgegaan.

Enkele bewoners van een appartementencomplex moesten volgens de nieuwssite Regio 15 hun woning uit, omdat de dikke zwarte rook van de auto richting hun woningen trok. Bij aankomst van de brandweer stond de auto al volledig in brand. Over de oorzaak is niets bekend. Het wrak is later door een bergingsbedrijf meegenomen.