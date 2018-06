Deel dit artikel:











Brandweer redt vrouw bij woningbrand Den Haag Brandweer ventileert huis aan Brigantijnlaan na brand. (Foto: regio15)

DEN HAAG - In een woning op de zevende verdieping aan de Brigantijnlaan in Den Haag is zaterdagmiddag brand uitgebroken. De brand is onstaan in de woonkamer. Een vrouw die door de brandweer uit de woning is gered, is vanwege de vele rook die zij heeft ingeademd naar het ziekenhuis vervoerd.

Vanwege de dichte galerij in de woonflat blijft er veel rook hangen. De brandweer is daarom druk met ventileren. Hoe de brand precies is ontstaan is nog niet bekend. Politie en brandweer stellen onderzoek in.