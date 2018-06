Deel dit artikel:











Ter Leede uitgeschakeld door Ajax na strafschoppen Rob Zandbergen (links -Ter Leede) probeert een schot van Siver Abdulrahman (rechts -Ajax) te blokken (foto: Orange Pictures)

SASSENHEIM - Ter Leede is er niet in geslaagd om de finale van de nacompetitie te halen. Na een 2-0 voorsprong voor de Sassenheimers na negentig minuten moesten strafschoppen uitsluitsel bieden. Dit omdat de eerste wedstrijd in 2-0 voor Ajax was geëindigd. De amateurs van Ajax namen de penalty's beter: 3-4. Ter Leede is dus ook volgend seizoen weer te vinden in de hoofdklasse.

De eerste helft was het spel van Ter Leede tam en was Ajax de betere ploeg. Dit was in groot contrast met wat de rood-gelen de tweede helft lieten zien. De Sassenheimers vochten voor hun laatste kans op promotie en kwamen al snel op voorsprong door een doelpunt van Jesse Dingjan. Twintig minuten voor tijd konden de thuissupporters weer juichen nadat Jeffrey Bok de 2-0 op het scorebord had gezet door een penalty te verzilveren.





Door de 2-0 afgelopen dinsdag moest er worden verlengd. Die verlenging was er puur voor de statistieken. Er gebeurde vrij weinig waardoor strafschoppen de beslissing moesten brengen. Ronnie Verplancke en Ian van Otterlo misten hun penalty namens Ter Leede. Bij Ajax wist maar één speler zijn strafschop niet te benutten waardoor de penaltyserie in 3-4 eindigde. Hierdoor is Ter Leede uitgeschakeld in de nacompetitie. Scoreverloop Ter Leede - Ajax: 2-0 (0-0) 1-0 Dingjan, 2-0 Bok Ter Leede verliest na strafschoppen 3-4