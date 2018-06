Stoom afblazen op nieuw festival ‘Scheveningen op Stoom’

DEN HAAG - Vuur, water, kolen en stoom: het zijn de belangrijkste elementen van Stoom op Scheveningen. Een nieuw evenement dat zaterdag is gehouden in de Tweede Vissershaven van Scheveningen.

Ongeveer 13 unieke stoommachines zijn er te bewonderen. Ze stammen allemaal uit de periode van 1870 tot aan de Tweede Wereldoorlog. 'Wij als organisatie vinden het gewoon heel belangrijk dat dit soort machines behouden blijven', zegt Olav Schaeffer van Stoom op Scheveningen. 'Want ze hebben een vanaf de Industriele Revolutie een grote rol gespeeld voor onze welvaart.'

Eén van de blikvangers is een stoomtractor die boeren hielp bij het dorsen van het graan. Dat hoefde vanaf dat moment niet meer met de hand te gebeuren. Het team dat de tractor bedient wordt geleid door de 81-jarige Josje Nieuwenhuis. 'Wat ik zo vind is dat je kan zien wat er gebeurt en het beweegt allemaal. En dan is het ook nog een beetje fikkie stoken want je hebt ook kolen, vuur, water en lucht nodig.'



'Stoom uit mijn oren'

Voor Olaf Schaeffer begon zijn passie voor stoom toen het even niet goed liep op zijn werk. Toen begon hij met het restaureren van een oude stoommachine. En dat gaf me heel veel ontspanning en nu is de hobby totaal uit de hand gelopen. Soms komt de stoom uit m'n oren.'