Lisse degradeert naar derde divisie door Brabants tegendoelpunt in blessuretijd Niels Buijs van FC Lisse is uitgeteld na de late tegentreffer van JVC Cuijck (foto: Orange Pictures)

LISSE - FC Lisse is door een 0-3 nederlaag tegen JVC Cuijk gedegradeerd naar de derde divisie. De heenwedstrijd eindigde nog in een 0-2 overwinning voor de Bollenstreekbewoners. Het derde tegendoelpunt viel in de 92ste minuut.

Lisse begon slecht aan de wedstrijd en keek na twintig minuten tegen een achterstand aan. De rust werd zonder verdere schade gehaald. Cuijk rook bloed in de tweede helft en scoorde zo'n twintig minuten voor tijd de 2-0. Toen iedereen op Ter Specke zich opmaakte voor de verlenging, beslechtte Lars Loermans het lot van Lisse: 0-3. Het was een roerig seizoen voor Lisse. Tijdens de winterstop stond de debutant in de derde divisie op een nette dertiende plaats. De tweede seizoenshelft was slecht te noemen en zorgde ervoor dat Lisse nacompetitie moest spelen. In de laatste maand raakte de ploeg van Robert de Ruiter ook nog twee sterkhouders kwijt. Brian van der Werff schoot een bal in de dug-out van IJsselmeervogels en Martin van Eeuwijk deed Luis Suarez na. De degradatie van zaterdag past in het seizoen 2017-2018. Scoreverloop FC Lisse - JVC Cuijck: 0-3 (0-1) 0-1 Van der Laan, 0-2 Van der Laan, 0-3 Loermans